La Juventus si prepara al ritorno in campo con la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, venerdì sera alle 21 allo Stadium. Oggi la Juve si è allenata al mattino, questo il comunicato pubblicato dalla Juve sul proprio sito ufficiale:



"Manca sempre meno al ritorno in campo della Juve, che nel questa mattina si è allenata, come di consueto, al JTC Continassa.



Mister Maurizio Sarri ha impostato una seduta tattica, terminata con una partitella conclusiva.



Domani, giovedì 11 giugno, sessione in programma al pomeriggio".