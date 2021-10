La missione dellaper le prossime finestre di mercato è proseguire l'opera di risanamento economica messa in atto già nei mesi scorsi, che va di pari passo con l'obiettivo di rendere la squadra di Allegri sempre più competitiva e, dopo Locatelli, il responsabile dell'area tecnicada un po' di tempo a questa parte e la semifinale di Nations League tra Francia e Belgio, a Torino, è stata l'ennesima occasione per avere conferme dello spessore del calciatore classe 2000 del Monaco.- Giovane, con ancora importanti margini di crescita e un investimento spendibile ed eventualmente recuperabile nel tempo: sono questi i requisiti dei nuovi profili che la Juventus ha deciso di seguire per il futuro prossimo, anche in un'ottica di sostenibilità finanziaria, mai così significativa come in questo momento. Caratteristiche che il gioiello di origini camerunesi, cresciuto nel Bordeaux e definitivamente esploso nel Principato, possiede appieno.sempre più ai margini del progetto e sempre più in rottura con l'ambiente - a maggior ragione dopo le ultime sparate dal ritiro del Galles sulla sua gestione fisica da parte dello staff bianconero -- Il centrocampista statunitense non ha mai pienamente convinto, in parte per un'anarchia tattica che né Pirlo nè i primi mesi dell'Allegri-bis sono riusciti a limare, in parte per un'indisciplina fuori dal campo evidenziata in più episodi, anche recenti. Già accostato ad alcune formazioni di Premier League nella passata estate (Tottenham e West Ham su tutte), l'ex Schalke 04Solamente idee per il momento, che però nelle prossime settimane possono diventare qualcosa di più concreto, come il desiderio di piazzare a gennaio un colpo importante per il centrocampo. Anzi, più di un desiderio: una missione.