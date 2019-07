Un ultimo impegno, un'ultima tappa nel tour asiatico prima del ritorno a Torino. Si giocherà a Seoul, Corea del Sud. Lì domani, la Juventus, affronterà il Team K-League alle ore 13.00 italiane, le 20.00 locali.



DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING - L'amichevole Juventus-Team K-League sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A HD (canale 202 e 241). Ma anche in streaming su pc, tablet o smartphone, tramite il servizio Sky Go, riservato soltanto agli abbonati.