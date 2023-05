Brutta tegola per la Juventus di Massimiliano Allegri in quel di Siviglia in occasione della semifinale di ritorno di Europa League. Il tecnico bianconero è stato costretto al cambio al minuto 39: dentro Leandro Paredes e fuori Nicolò Fagioli. Il bianconero ex Cremonese è stato costretto ad uscire in barella dal campo dopo uno scontro di gioco con Gudelj: inutile l'intervento dello staff medico della Vecchia Signora.



Scontato dire che la stagione del classe 2001 sia terminata: secondo le prime indiscrezioni, Fagioli si sarebbe fratturato la clavicola. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti.