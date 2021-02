Escluse lesioni al polpaccio, Giorgio Chiellini starà fuori circa 15 giorni e potrebbe dunque saltare le partite di campionato contro Crotone, Verona e Spezia per poi essere a disposizione già il 6 marzo in campionato contro la Lazio, a tre giorni dalla gara di ritorno contro il Porto in Champions. Stesso discorso per Leonardo Bonucci, assente anche contro il Napoli e fermo per un infortunio muscolare: la speranza è di riaverlo per Juventus-Lazio del 6 marzo, a tre giorni esatti dal ritorno a Torino del confronto con i portoghesi. Una doppia tegola per Pirlo e la sua Juve.