Fin de saison place aux vacances, et pour les filles pas avant le 8 juillet #GiveItAll #FiersdetreBleus #FiersdetreBleues pic.twitter.com/o6YrATUZnq — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) 12 giugno 2019

. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana e lo scudetto, il secondo consecutivo, con la maglia della Juventus, il centrocampista ha ultimato i propri impegni con la Nazionale francese. Ora è tempo di "", come racconta lo stesso Matuidi tramite il proprio account Twitter ufficiale, mentre per tornare a pensare alle questioni di campo ci sarà tempo a partire dal prossimo, quando entrerà in ritiro con i bianconeri.