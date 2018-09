Secondo quanto riporta Rai Sport, Julen Lopetegui voleva Miralem Pjanic al Real Madrid. Il nuovo allenatore dei Blancos aveva richiesto esplicitamente il bosniaco come colpo a centrocampo, ma il tentativo dal Santiago Bernabéu è andato a vuoto. Pjanic, per cui la Juventus ha detto "no" all'interesse di molti top club europei, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2023.