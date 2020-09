La Juventus, prima di virare su Morata, ci ha provato per Edinson Cavani. Ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, l'assalto non è andato a buon fine: nel weekend un emissario bianconero ha offerto un biennale da 8 milioni netti a stagione, più 2 di bonus, all'ex Napoli e Psg, che però ne vuole sempre 12.