La Juventus ci prova per Gianluigi Donnarumma. Come riporta Sportmediaset, i bianconeri, per l'estate, preparano l'assalto al portiere del Milan: sotto contratto sino al 2021, la dirigenza juventina ha preso contatto con Raiola, pronta a mettere sul piatto un quinquennale da 9 milioni di euro a stagione.