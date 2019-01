La Juventus proverà a prendere Aaron Ramsey già in questa finestra di mercato. L'Arsenal, come riporta ilBiancoNero.com, non ha chiuso alla partenza del centrocampista a gennaio ma ha chiarito ai dirigenti bianconeri la propria richiesta, di poco superiore ai 20 milioni di euro. A queste cifre, ovviamente, la Juve non chiuderà il colpo e aspetterà che Ramsey si svincoli a fine stagione. Ma la fiducia rimane e Paratici porterà avanti i contatti con il club londinese fino al 31 gennaio.