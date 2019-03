La Juventus è ormai da diverso tempo che segue N'golo Kanté, secondo "TuttoSport" il centrocampista non è incedibile per il Chelsea e per un'offerta di circa 100 milioni può partire, i bianconeri per questa ragione quest'estate vogliono tentare un'approccio. La concorrenza però è alta poiché il calciatore è sulla lista della spesa di Real Madrid e Psg.