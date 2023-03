Terapie e programma personalizzato. Alla ripresa degli allenamenti, questo è stato il menù previsto dalla Juventus per Federico Chiesa. Ma rimane ottimismo sulle sue condizioni, l'infiammazione tendine al ginocchio destro c'è ma non si sono verificate lesioni o complicazioni. Condizioni da valutare di giorno in giorno, difficile pronosticare un impiego con il Verona ma non si può nemmeno escludere.