Stefano Sturaro da qualche giorno non è più un giocatore della Juventus, arrivato in prestito secco allo Sporting Lisbona. In realtà il centrocampista al momento non si trova in Portogallo, e nemmeno a Torino. Come riporta ilBiancoNero.com, il giocatore è a Barcellona, per tutte le terapie del caso, sperando che possano ottimizzare e risolvere l'infiammazione al tendine, noto già prima delle visite mediche con il nuovo club e motivo per cui non ha preso parte alla tournée negli Stati Uniti.