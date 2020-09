La Juve ha disputato questa mattina la prima amichevole non ufficiale sotto la guida di Andrea Pirlo: una gara in famiglia in cui ha sfidato la squadra U23, guidata da Zauli. Una partita già terminata e che con sé porta un giallo: Gonzalo Higuain non ha giocato nemmeno 1'. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Pipita non ha preso parte alla sfida, essendo di fatto fuori dal progetto bianconero.



La gara si è conclusa 1-0 in favore della Prima Squadra, che ha vinto grazie a un gol di Pjaca nei 60' complessivi giocati.