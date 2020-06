E' stata fissata definitivamente a sabato prossimo, 27 giugno, con inizio alle ore 20,45 e diretta tv su RaiSport, la finale della Coppa Italia di Serie C fra Juventus Under 23 e Ternana all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena. In caso di parità al 90°, si giocheranno i tempi supplementari e poi eventualmente ci saranno i calci di rigore.