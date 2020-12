La Juventus di Andrea Pirlo, grazie al successo contro la Dinamo Kiev, ha superato il Real Madrid al terzo posto del ranking Uefa. Il Bayern Monaco guida la classifica mentre Roma e Napoli restano rispettivamente in diciottesima e ventesima posizione.



BARCELLONA NEL MIRINO - L'undici di Pirlo è ora preceduto solamente dal Barcellona, secondo, e dai tedeschi di Flick. Una vittoria al Camp Nou ai danni della squadra di Koeman, dunque, potrebbe avvicinare i bianconeri alla seconda piazza. L'Inter di Conte si trova in venticinquesima piazza mentre l'Atalanta in trentesima.