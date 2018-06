Negli anni passati la Juventus è riuscita ad arrivare per prima su tanti talenti emergenti del calcio italiano: calciatori come Mandragora, Cerri, Orsolini e Caldara sono stati adocchiati dai bianconeri ed acquistati in tempo record anticipando la concorrenza delle altre big italiane.; la strategia del club riguardo alla maggior parte degli altri giovani, però, sembra essere cambiata.