C'è un volto più scuro degli altri. Nella Juve che perde Cristiano Ronaldo ha molti e diversi motivi per essere arrabbiato. Dai record individuali al titolo di squadra: si era immaginato una serata diversa con l'Udinese e invece è stata nera. Ma non è andata così. E mentre la Juve si scioglieva, lui girava deluso, rabbioso, a testa bassa, con i soliti mugugni per i pochi palloni ricevuti e una passività che non gli appartiene, come sottolinea la Gazzetta.