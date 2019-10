La Juventus ospita il Genoa, risvegliato da Thiago Motta. I bianconeri, finora infallibili con le grandi squadre sia in Italia che in Europa, non sono impeccabili con le medio-piccole: dopo il pareggio con la Fiorentina e le vittorie piuttosto sofferte con Verona, Brescia e Bologna, si sono fermati sul pari sabato scorso a Lecce. La quota del segno «1», tuttavia, rimane molto bassa, 1,30. L'ultimo incrocio fra le due squadre, lo scorso anno, si concluse con un clamoroso 2-0 genoano a Marassi, un'altra sorpresa renderebbe 11 volte la scommessa.