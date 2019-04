Si avvicina l'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax, cresce il malcontento dei tifosi della Juventus. Se dalla Continassa arrivano notizie confortanti sul fronte Cristiano Ronaldo, che si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, non si può dire lo stesso di Chiellini, che non ha preso parte alla seduta per un problema al polpaccio. Salvo sorprese il centrale azzurro classe 1984 non sarà in campo domani sera ad Amsterdam, obbligando Allegri a scegliere uno tra Rugani (in vantaggio) e De Sciglio.



BENATIA - Un'opzione che non lascia tranquilli i supporters bianconeri, che in poche ore hanno fatto andare "Benatia" di tendenza su Twitter. Sotto accusa la gestione di Allegri e Paratici, colpevoli di aver lasciato andare via troppo facilmente il difensore marocchino, senza trovare un degno sostituto. Il centrale dell'​Al Duhail è stato rimpiazzato da Caceres, il quale è ai box per infortunio così come Barzagli ed Emre Can, altra possibile alternativa difensiva.





COMMENTI DURI - Basta farsi un giro sui social per capire l'atmosfera che si respira. Questi alcuni dei post critici: "Stiamo pagando la vicenda Benatia, è stata gestita malissimo purtroppo..a Giugno priorità assoluta al restyling della difesa" "Liquidare #Benatia a gennaio è stato geniale" "E la società che non ha sostituito Benatia!" "Una gestione diversa di Benatia avrebbe potuto far decidere diversamente il calciatore. Dopo che non ha giocato per 5 mesi si è giustamente rotto le scatole. Altra grande perla di gestione di Allegri" "#Benatia in tendenza. Evidentemente i tifosi juventini si son resi conto che serviva uno come lui per la difesa specialmente come vice #Chiellini. Per me assurdo affidarla a Bonucci e Rugani, lui era quasi un titolare per quanto mi riguarda".​​