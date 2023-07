All'uscita dalle visite mediche al JMedical per il secondo giorno di raduno di inizio della stagione 2023/24 Paul Pogba, obiettivo di mercato dell'Al Itthiad, si è concesso alla folla di tifosi, soprattutto giovani, che lo acclamavano per foto e autografi.



Pronto il coro per lui per allontanare un possibile addio dopo aver visto sfumare, sempre in direzione Arabia Saudita di Milinkovic Savic: "Che ce frega de Sergej, noi c'avemo Paul Pogba" è lo slogan gridato a gran voce dai presenti.