Matthijsalla, finalmente è realtà. Il centrale olandese è atterrato ieri sera a Torino, e questa mattina ha sostenuto le visite mediche al J Medical, accolto dai tifosi in festa. Un acquisto che proietta ancor di più i bianconeri nell'élite del calcio europeo. In borsa, invece, si registra un'inattesa inversione di marcia. Infatti, come riporta Investing.com,(75 milioni di euro al club di Amsterdam, 12 all'anno al giocatore)e vengono scambiate a 1,537, tornando come valori ai livelli della settimana scorsa.