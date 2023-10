Lo farà con una serata speciale, che ruoterà attorno al momento principale che è la sfida tra leggende. Con lo scopo di favorire l'impegno di Save The Children.Segui "Together, a black and white show" LIVE su Calciomercato.Le parole dell'allenatore della Juve, Max Allegri"Serata meravigliosa, emozionante. Abbiamo incontrato quelli che hanno fatto la storia della Juve, Lippi in primis. Con lui ho un rapporto di lunga data, sempre stato un punto di riferimento. Era pratico ma vincente, come Capello e Trapattoni. Ho rivisto giocatori che mi hanno dato tanto, mi hanno regalato molte vittorie. Vorrei ricordare anche un'altra leggenda come Pessotto con cui lavoro ogni giorno. I più grandi? Platini e Zidane, giocatori straordinari a livello tecnico""Sono contento e orgoglioso di far parte di questa famiglia. Non sapevo quanti derby avevo vinto ma ho ancora tanta voglia di cercare di vincere. Nuovi trofei? Quando si è qui, vivi sotto pressione. Hai grandi responsabilità per avere grandi successi. Questo ti stimola a far bene e ottenere sempre il massimo. Quest'anno abbiamo una squadra nuova, con molti giovani e un futuro importante"- Le parole di John, ad di Exor, presente all'evento."Questa sera si sente uno dei significati della Juve anche nel nome la gioventù serata bellissimi tanti ragazzi bambini felice si possa vedere perché è un momento forte"."Futuro? Il legame della nostra famiglia è da 100 anni. La passione è la cosa più importante è forte tra la mia famiglia e la Juve e come in tutte le famiglie juventine. Il segreto è la Juve che è un grandissimo amore da parte di tutti noi juventini, che si tramanda di generazione in generazione""I giovani della famiglia giocano a calcio, la Juve è una parte della loro vita e della nostra. Stanno giocando anche ora".20.30 - Si comincia con un suggestivo video celebrativo che ripercorre alcune celebri frasi di bandiere bianconere, concludendo con il commosso ricordo di chi non c'è più. Poi spazio allo show.20.50 - Inizia la partita Juventus Family, in campo vip, influencer e amici assortiti del mondo Juve.LE FORMAZIONI