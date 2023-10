dopo l’aumento di capitale annunciato venerdì a mercato chiuso contestualmente ai risultati dell’esercizio finanziario.Come riporta orafinanza.it, le azioni bianconere cedono subito il 13% nei primi minuti di contrattazioni, scendendo a 0,2442, ai minimi dal 2017.A questo punto, il calo riscontrato nel corso del 2023 arriva al 25% rispetto ai 0,33 euro di inizio gennaio.L’esercizio 2022/2023 si era chiuso con una perdita di 123,7 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 239,3 milioni di rosso del periodo precedente, portando l’indebitamento netto a 339 milioni, in crescita di 186,9 milioni se paragonato al 2022.I ricavi sono aumentati del 14,5% anno su anno, arrivando a 507,7 milioni di euro e il patrimonio netto è calato del 74,44% a 42,1 milioni.Inoltre, la società ha segnalato un’operazione di cessione pro-soluto di crediti a medio termine vantati verso società calcistiche estere effettuata ad agosto, la quale ha generato un flusso positivo di cassa pari a circa 42 milioni.Al 30 giugno 2023, i bianconeri dispongono di linee di credito bancarie per 530,4 milioni, non utilizzate per 246,1 milioni.Per far fronte alle perdite riscontrate e a supporto della realizzazione degli obiettivi del piano di lungo periodo, il cda della società ha definito le linee guida di un rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale fino ad un massimo di 200 milioni di euro.L’operazione ha già ricevuto il sostegno di Exor, azionista di maggioranza con il 63,8% del capitale, con un impegno a versare al massimo 128 milioni per la partecipazione.I versamenti, ove eseguiti, costituiranno un’anticipazione delle somme destinate alla liberazione di parte della quota di aumento di capitale di spettanza di Exor e resteranno di sua esclusiva pertinenza.Le previsioni