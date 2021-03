Luca Toni, ex Juventus e campione del Mondo nel 2006, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, occasione in cui ha preso le difese di Andrea Pirlo: “Io andrei avanti con Andrea, non è l’unico colpevole. Fa fatica in mezzo, deve intervenire lì vedendo quanto può spendere. Non è semplice, certo, e non si può pensare di prendere De Jong”.