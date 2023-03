Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centravanti, Luca Toni, esprime la propria opinione in merito all’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic.



Buongiorno Luca Toni. Vlahovic nella Serbia viaggia con una media gol superiore a quella che ha nella Juve: perché?

«Magari in nazionale ha meno pressioni rispetto alla Juve, dove la maglia pesa e ci si aspetta che il 9 segni sempre. Dusan deve stare tranquillo e non imprecare quando sbaglia un gol».



Quindi è più una questione di testa?

«Esatto. Io ho visto Vlahovic in crescita nelle ultime partite con la Juve. Deve soltanto abituarsi a giocare nelle grandi squadre».



Vlahovic è tornato a segnare su azione con la Serbia: non gli capitava dal 16 febbraio con la Juve...

«Come si fa gol, non si dimentica mai. E Dusan sa come si segna. Quello non si discute».