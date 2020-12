ne ha vissuti tanti di Juve-Torino, tutti sull'altra sponda. Tre anni in granata e una buca che l'ha fatto entrare nella storia., oggi allena e dopo l'ultima esperienza alla Giana Erminio è in attesa di una nuova panchina. Nella nostra intervista ha aperto il cassetto dei ricordi tornando indietro nel tempo."Sicuramente il 3-3 con un mio gol a pochi minuti dalla fine. Eravamo sotto 0-3, all'intervallo ci siamo caricati e nella ripresa l'abbiamo rimontata"."La gara di ritorno di quella stessa stagione, finita 2-2 con un gol di Maresca all'89. Vorrei rigiocarla per farla finire una manciata di secondi prima. Basterebbe quello...".