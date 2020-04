Giornata negativa a Piazza Affari per la Juve, reduce invece da una settimana con trend altamente positivo. Oggi il titolo Juventus ha chiuso al -6,43%, con prezzo di 0,9404 (ieri era al 1.005). Il calo forte si è registrato nella seconda parte di giornata, dopo una buona apertura questa mattina. Nuovo passo indietro dunque per la società di Andrea Agnelli, che tra fine febbraio e inizio marzo ha vissuto momenti di grande difficoltà in borsa.