, che era iniziata nel 2020 con il mega(il brasiliano a Torino per 72 milioni,in blaugrana per 60), affare finito poi nel mirino delle inchieste sulle plusvalenze, è, sportivamente parlando, per i colori bianconeri.(per un totale di 63 presenze a un gol), durante l'estate scorsa Arthur è stato c, a settembre in Champions contro il Napoli. Poi, dopo un'assenza di oltre quattro mesi dopo un'operazione al quadricipite a inizio ottobre, Arthur è tornato tra i convocati due settimane fa, finendo in panchina contro il Bournemouth.Ad oggi,. A fronte di una stagione più bonus, fino al 2025, e con, appare evidente come il prossimo futuro per la Juve, nella gestione del caso Arthur, sia tutt'altro che roseo.La fallimentare stagione in corso ha pressoché. Sarà dura, per la dirigenza bianconera, trovargli una nuova sistemazione, soprattutto in Europa., al Palmeiras o al Gremio (la squadra in cui è cresciuto). E in entrambe le situazioni si tratterebbe di prestito quasi gratuito, con parte dell'ingaggio probabilmente pagata ancora dalla Juve.E quella che abbiamo appena ipotizzato. Un dramma sportivo e una beffa, nell'estate in cui, ad oggi il miglior centrocampista della squadra di Massimiliano Allegri, potrebbe lasciare il club a parametro zero.