Venerdì torna in gruppo, ma anche Juan Cuadrado sa di essere forse giunto alla fine della sua avventura in bianconera. Finché ci sarà, un posto da titolare nella Juve difficilmente gli verrà negato. Ma una volta ultimato naturalmente il contratto, poi Cuadrado andrà altrove: scadenza 30 giugno 2023, ultimo prolungamento automatico a parità di ingaggio per aver raggiunto le 40 presenze nella scorsa stagione, mai decollata (non senza tensioni) l'ipotesi di un rinnovo con ingaggio spalmato. E a fine contratto, anche Cuadrado sembra destinato a dire addio alla Juve.