Il mercato è iniziato ufficialmente da 16 giorni e Parigi ha già accolto, in ordine di tempo,. Andranno ad aggiungersi a, solo sfiorato però. Così Al Khelaifi ha deciso di giocarsi l’all in e di costruire quello che assomiglia più a un all star team di FIFA che a una squadra di calcio reale., che dovrà cercarsi un’altra squadra.Pernon c’è più spazio in un reparto che conta già sue che vorrebbe accogliere anche CR7. L’ex attaccante dell’Inter, 33 gol in 62 partite nelle sue due stagioni parigine, ha avuto indicazione dal club di trovarsi un’altra squadra.e rilanciarsi in una squadra che gli consenta di trovare più spazio e lo metta al centro del proprio progetto tecnico.Dal canto suo, la Juve lo accoglierebbe a braccia aperte. Secondo quanto riportato da Footmercato,Tutto dipende da CR7 quindi: se resterà alla Juve, non ci sarà spazio nemmeno a Torino per Icardi, che- Se invece Ronaldo cederà alla tentazione di far parte dell’all star team che calcherà il campo sotto ai riflettori del Parco dei Principi, se sceglierà di girare la sua Last Dance, con il logo Jordan stampato sul petto e il colletto ispirato alla divisa dei Chicago Bulls di quel periodo ad impreziosire la già esteticamente bellissima maglia del PSG, allora. Solo così Maurito potrà passare dalla Tour Eiffel, che si appresta ad assistere ad una stagione memorabile, alla Mole Antonelliana, sotto la quale la Juve lotterà per tornare sul tetto d’Italia.