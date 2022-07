Sergej Milinkovic-Savic torna nei radar della Juve. O meglio, non ne è mai uscito, ma ora che Pogba deve rimanere ai box per un periodo di tempo notevole, i contatti tra i bianconeri e l'agente Mateja Kezman sono ripartiti.



LOTITO NON CEDE - Non cede rispetto alla richiesta iniziale, più che non cede il giocatore: 60 milioni cash, assolutamente niente contropartite per il giocatore che ogni estate sembra sul punto di partire e invece trascina sempre la Lazio. E' un affare complicato e non poco, soprattutto dato che gran parte dei soldi di de Ligt sono stati investiti per Bremer, e che servono ancora un regista da piazzare davanti alla difesa e un vice Vlahovic.



DIPENDE DA PAUL - Domani il consulto a Lione sull'infortunio di Pogba fornirà risposte anche sul mercato: la lunghezza dello stop del Polpo richiederà un nuovo intervento nel suo ruolo? Se sì, attenzione al vecchio pallino Milinkovic-Savic, mai tramontato del tutto...