La Juventus torna a pensare al mercato e a come rinforzare la propria mediana. Come riporta Il Corriere della Sera, infatti, l'ultimo nome sul taccuino dei dirigenti bianconeri è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, 28enne danese di proprietà del Tottenham con cui ha un contratto in scadenza nel 2025. Già in estate se ne era parlato, nell'ambito di un potenziale scambio con Arthur.