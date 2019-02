A che punto è l'affare Gonzalo Higuain? Verrà riscattato dal Chelsea? A fare chiarezza ci ha pensato il Corriere di Torino che spiega come il Pipita sia passato a gennaio al Chelsea senza però risollevarsi dal proprio momento no. Una crisi che complica il riscatto del Pipita, con l'entourage che ha provato ad informarsi con la Juve in merito a un ritorno in bianconero. La risposta? Un secco no, se non sarà Chelsea, Higuain dovrà cercare comunque un nuovo club.