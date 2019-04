Gonzalo Higuain può davvero tornare alla Juventus al termine della stagione. Il riscatto del Pipita da parte del Chelsea è sempre più in dubbio: il prestito stipulato a gennaio prevede la facoltà per il club inglese di rinnovare il prestito fino al 30 giugno 2020 pagando 18 milioni di euro, o di acquistare a titolo definitivo il cartellino pagando 36 milioni di euro. In caso di rientro a Torino, come riporta ilBiancoNero.com, a luglio la Juve lavorerebbe per trovare una nuova sistemazione a Higuain.