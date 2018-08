La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "Si avvicina la terza giornata di campionato e la Juventus lavora sodo per centrare un altro successo prima della pausa per le Nazionali. In vista della gara di sabato contro il Parma, Massimiliano Allegri ha diretto questa mattina una seduta incentrata su esercizi di tattica a gruppi separati. Mattia De Sciglio ha svolto parte dell'allenamento con la squadra che, domani, a due giorni dalla sfida del Tardini, continuerà la preparazione con un'altra seduta mattutina, sempre allo Juventus Training Center".