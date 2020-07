Sassuolo-Juventus sarà l’antipasto della sfida scudetto contro la Lazio, di lunedì 20 luglio. Per non incappare in spiacevoli notizie, Maurizio Sarri potrebbe optare per un massiccio turnover a centrocampo. Infatti, come riporta Tuttosport, sia Bentancur che Rabiot sono diffidati, dunque a rischio squalifica, e la gara di domani potrebbe risultare fatale per non esserci contro i biancocelesti. Un posto da titolare potrebbe occuparlo Ramsey, che sta recuperando gradualmente il ritmo partita dopo i problemi fisici che ne hanno rallentato il recupero della condizione. Buone nuove anche sul fronte Pjanic, a riposo contro l’Atalanta per un affaticamento all’adduttore: il bosniaco – si legge sul quotidiano – avrebbe smaltito il problema, e punta al rientro contro il Sassuolo.