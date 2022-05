La signora dei contratti della galassia Raiola ha infatti preso in mano il timone dopo la tragica scomparsa di Mino, in questa fase della stagione è già arrivato il momento di pigiare il piede sull'acceleratore.è lui il parametro zero più ambito al mondo, lui prende tempo anche se di tempo in fondo non ce n'è.Il prossimo sarà un incontro chiave, forse non ancora decisivo ma in ogni caso molto importante. Perché nel frattempo sarà più chiara anche la situazione tecnica al Psg, perché nel frattempo la Juve potrà aver avvicinato le richieste dell'entourage di Pogba.Pogba sa di poter ottenere di più altrove e allora spinge almeno per avere un contratto più lungo di almeno un anno., sono in tanti a dirgli che dovrebbe farlo, Paul giorno dopo giorno sembra sempre più convinto. Ma continuare a voler valutare tutti i pro e tutti i contro, anche o soprattutto sul fronte: i soldi sarebbero di più, il ruolo sarebbe da co-protagonista se non da comparsa, i nomi del nuovo ds e del nuovo allenatore saranno un fattore.per esempio, con la Juve che ora vorrebbe venderlo nonostante strada facendo si sia ritagliato il suo spazio.nel frattempo la Juve registra l'interesse del West Ham e studio uno scambio col Psg, ipotesi che passerebbero però dal riscatto anticipato., il rinnovo è opzione concreta ma l'olandese vorrebbe abbassare il valore della clausola rescissoria.