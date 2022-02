Rivali sul campo, ma affianco per la ricerca sul cancro. In occasione del derby della Mole, Juve e Torino hanno aderito all’iniziativa “TOH”, per la quale l’artista Nicola Russo ha realizzato 100 statuette che si ispirano alle fontane storiche di Torino, una bianconera e una granata, acquistabili sul sito della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, permettendo così di destinare importanti risorse all’Istituto di Candiolo-IRCCS.