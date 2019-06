Le attenzioni sono rivolte alla trattativa per Matthjis De Ligt, il difensore più desiderato d'Europa. Teoricamente, l'olandese è un punto di forza per fare uno scalino in più verso la rincorsa alla Champions League, la grande ossessione, che manca dal 1996. Quell'anno a sollevare la Coppa più ambita in Europa c'era anche lui,, il terzino approdato alla corte della Vecchia Signora dopo l'esperienza alla Caratese e divenuto una colonna portante del ciclo di Marcello Lippi. Ed un difensore arcigno come lui sa “fiutare” e giudicare con attenzione un grande colpo nel reparto arretrato.“Credo sia un ottimo colpo, un giocatore di cui la Juventus ha indubbiamente bisogno. Anche perché Chiellini e Bonucci non sono eterni. E poi il ragazzo ha mostrato una personalità straordinaria per i suoi 19 anni”.