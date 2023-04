E se tornasse Dejan Kulusevski? Per lo svedese era un capitolo chiuso la Juve, così come per la Juve ormai non si aspettava altro che il riscatto da parte del Tottenham. Ma la rivoluzione continua degli Spurs potrebbe cambiare le carte in tavola nonostante i 10 milioni già pagati per il prestito di 18 mesi: in ballo altri 35 milioni, senza qualificazione in Champions resta solo il diritto di riscatto.