La concorrenza si sta diradando, la Juve resta in pole. Però il Tottenham per accontentarla sul fronte Pierre-Emile Hojbjerg aspetta non solo di individuare il sostituto, ma anche un passo concreto del club bianconero verso quella valutazione da 25 milioni fissata a Londra. No al prestito secco o con diritto semplice, gli Spurs vogliono almeno un obbligo condizionato: la distanza è tutta lì.