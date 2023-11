In prestito con diritto di riscatto, no all'obbligo. A questo punto è arrivata la manovra della Juve per Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham. Con il club inglese che oltre a valutarlo ancora più di 30 milioni, continua a pretende un obbligo di riscatto tutto sommato semplice da raggiungere. Parti distanti, ma la partita è ancora lunga.