Francesco Totti fa visita a Vinovo, centro sportivo delle giovanili della Juve e dove la squadra di Fonseca sta preparando la sfida alla Juve di Sarri. Come scrive il Giornale, "La visita dell'ex Pupone non era però legata a legami affettivi con la sua ex squadra, quanto al desiderio di ufficializzare l'ingresso nella sua scuderia di Luis Hasa, capitano dell'Under 16 della Juventus, considerato uno dei maggiori talenti dell'annata 2004. Insomma: dove intravede il talento, Totti si butta e spera di fare tombola".