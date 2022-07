desideroso di arrivare al centralone olandese entro una decina di giorni e pure meno, d'altronde dalle parti della Continassa a questo punto si auspica di non dover essere costretti a vivere dei giorni di imbarazzo con una toccata e fuga di De Ligt. Mal'asse con il team Raiola è particolarmente solido dopo il doppio colpo Mazraoui-Gravenberch, l'apertura da parte di De Ligt c'è ma le richieste della Juve restano alte, forse troppo secondo i parametri e i programmi bavaresi. Soprattutto, il Chelsea resta avanti e ora accelera ulteriormente., consolidato nel tempo nonostante i mesi trascorsi a dover attendere un delicato passaggio di proprietà imposto dalla guerra, ma va concretizzato.È lui il bersaglio grosso di Thomas Tuchel, anche se i Blues continuano a lavorare (anche) per almeno un altro centrale, come dimostrano i passi in avanti anche per Nathan Aké all'interno di una maxi operazione che potrebbe portare pure Raheem Sterling a Londra. Enon la stanno giocando solo Juve e Chelsea. Ma Juve e Chelsea hanno più fretta degli altri.