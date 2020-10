17.5 milioni. E' questa la cifra spesa dalla Juventus, ad oggi, per i colpi del suo mercato: Chiesa, McKennie e Morata. Grandi acquisti, teoricamente molto onerosi, tutti arrivati in prestito con diritto/obbligo di riscatto per un totale inferiore ai 18 milioni di euro. Nel prossimo biennio, però, qualora dovesse tramutare i diritti in obbligo, dovrà spendere 110,5 milioni di euro più altri 17 di eventuali bonus. Lo ricorda il Corriere dello Sport, che titola: compri oggi, ti indebiti poi. Così la Juve mette al sicuro l’attuale bilancio ma entro il 2022 dovrebbe sborsare 145 milioni. 18,5 milioni di euro più 7 di bonus per McKennie, 7 milioni per il rinnovo del prestito di Chiesa più 40 per chiudere a titolo definitivo e 10 per Morata, il cui diritto di riscatto vale 45 milioni.