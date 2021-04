Dubbio argentino per il futuro dell'attacco della Juventus. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i bianconeri in queste settimane stanno valutando le mosse per rinforzarsi in avanti. Molto lascia pensare che, alla fine, dei due argentini soltanto uno farà parte della rosa 2021/22, per questioni economiche ma anche di rapporti: il Kun, infatti, è molto amico di Messi, con cui la Joya non ha mai legato particolarmente in nazionale.