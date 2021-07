Dodici gol per gli juventini tra Europei e Copa America. A Ronaldo che resta il capocannoniere degli Europei (con un altro ex Juve, a suo modo, come Schick) a quota 5, e con i tre gol di Morata - sei reti in totale nella competizione, nessuno come lui per la Spagna - e i due di Chiesa, i due sqiulli di Ramsey e Alex Sandro portano la Juve a un totale di dodici.