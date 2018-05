Più che il veto di Max Allegri il vero ostacolo nella trattativa per riportare Stefano Sturaro al Genoa è rappresentato dallo stipendio del giocatore.



Dopo mesi di resistenza e porte chiuse in faccia al Grifone da parte dell'allenatore toscano, che giudica il centrocampista sanremese un valido comprimario del proprio organico, ora la posizione di Allegri sembrerebbe essersi un po' ammorbidita, tanto da non escludere a priori una partenza di Sturaro, magari consentendo alla Juve di inserirlo come parziale contropartita all'interno del operazione che porterebbe Mattia Perin in bianconero.



Nei giorni scorsi il dg rossoblù Giorgio Perinetti ha dichiarato espressamente come il venticinquenne ligure sia il calciatore in orbita Juve che più interessa al Genoa. Eppure, secondo quanto riporta Pianetagenoa1893.net, le possibilità che Sturaro ritorni nel club che lo lanciò nel grande calcio sono minime. Il vero ostacolo è infatti rappresentato dal ingaggio del ragazzo, legato fino al 2021 alla Vecchia Signora da un contratto da 1,5 milioni netti all'anno. Una cifra decisamente fuori portata per quelli che sono i parametri del club più antico d'Italia.