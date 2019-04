Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha disegnato la propria "squadra dei sogni" in un'intervista al canale Bros. Stories, su YouTube. Il centrocampista bianconero cita come proprio idolo calcistico Zinedine Zidane, attuale allenatore del Real Madrid e con un passato da giocatore tanto dei Blancos quanto della Vecchia Signora. Poi, ecco Michael Jordan, considerato il più forte giocatore di basket di sempre, Alika Izetbegovic, ex presidente della Jugoslavia, e il comico Jamel Debbouze.